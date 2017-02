'Natuurgenezer Klaus Ross niet vervolgd voor moord'

ARNHEM - De Duitse natuurgenezer Klaus Ross wordt niet vervolgd voor moord, hooguit voor dood door schuld. Dat heeft het Duitse Openbaar Ministerie bevestigd, meldt de NOS.

In de kliniek van Ross stierven vorig jaar juli drie mensen, onder wie één in Nijmegen en een uit Apeldoorn. Dat gebeurde nadat Ross hen het middel 3-BP had toegediend.

Het middel waarmee Ross patiënten behandelde en dat het drietal mogelijk fataal werd, is niet geregistreerd. Er is dus ook geen grootschalig onderzoek gedaan dat aantoont welke effecten het middel heeft.

'Geen aanwijzingen voor opzet'

Volgens aanklager Axel Stahl zijn in het onderzoek tot nu toe geen aanwijzingen gevonden dat er opzet in het spel is.

De vraag is daarom of Ross überhaupt wel vervolgd wordt, want daarvoor moet worden aangetoond dat zijn behandeling de doodsoorzaak is geweest. Dat is in de afgelopen zeven maanden nog niet gelukt. 'Er is maar heel weinig bekend over de werking van 3-BP, daarom duurt het onderzoek zo lang', aldus Stahl.

Zie ook: Dossier Klaus Ross