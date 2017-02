'Camera's Primark onacceptabel'; Kamerlid wil onderzoek

ARNHEM - De Autoriteit Persoonsgegevens moet onderzoek doen naar de inzet van camera's in personeelsruimten van Primark. Dat vindt PvdA-Kamerlid John Kerstens uit Arnhem. De Primark kwam in opspraak nadat medewerkers klaagden over slechte arbeidsomstandigheden.

Zaterdag voerde Kerstens samen met PvdA-Europarlementariër Paul Tang actie bij het Arnhemse filiaal van Primark. Personeel voelt zich gekleineerd Dinsdag werden de uitkomsten van een FNV-enquête onder Primark-personeel bekend. Vakbond FNV concludeert dat 'Primark regeert met harde hand'. 'Een groot deel van het personeel voelt zich regelmatig gekleineerd, geïntimideerd bij ziekmeldingen en continu gecontroleerd door supervisors of managers en door camera's', reageert Niels Suijker van FNV Handel. Camera's bij functioneringsgesprek Kamerlid Kerstens zegt aanwijzingen te hebben dat de kledingketen cameratoezicht inzet, terwijl dat niet is toegestaan. Zo worden camera's gebruikt bij de functioneringsgesprekken. 'Deze praktijken gaan echt tegen alle regels in en zijn gewoonweg onacceptabel.' Kerstens roept (ex-)medewerkers van Primark op om de Autoriteit Persoonsgegevens van verdere informatie te voorzien over deze misstand. Primark heeft in Gelderland filialen in Arnhem en Nijmegen. Zie ook: PvdA voert campagne bij Primark

