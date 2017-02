Esmee wil een speeltuin, maar wie is Esmee?

ARNHEM - Wie is Esmee? Dat wil Jantje Beton heel graag weten. Het meisje stuurde een brief naar de stichting omdat ze een speeltuin wil, maar ze vergat haar adresgegevens op te schrijven.

In de brief zat een tekening van een speeltuin, met glijbaan en een wip. Daarbij zat een briefje met de tekst:

'Wilt u een speeltuin bij Aristoteleshof in Arnhem maken. Esmee.'

Jantje Beton vond het hele leuke post, schrijft de stichting op Facebook. 'Alleen zonder verdere gegevens, daarom zijn wij op zoek naar Esmee. Wie brengt ons met haar (of haar ouders) in contact? Help ons door haar te vinden.'