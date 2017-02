'Ambtenarenhumor' bij parkeergarages: 'U hoeft niet te betalen, excuses'

ARNHEM - Bezoekers van Arnhemse parkeergarages hebben vanavond mazzel. Zij hoeven niet te betalen, zo staat op briefjes bij de parkeergarage.

Alhoewel, mazzel? De gemeente Arnhem denkt dat bezoekers dat heel vervelend vinden. Op de briefjes staat namelijk: 'Gratis uitrijden. U hoeft niet te betalen! Onze excuses voor het ongemak'.

Alle parkeergarages van de gemeente Arnhem lijken vanavond last te hebben van een storing. Hoe dat kan en wanneer de storing is opgelost, is niet bekend.

Bij parkeergarages die niet van de gemeente Arnhem zijn, moet wel gewoon betaald worden.