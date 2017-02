Grote kans op zware windstoten in donderdagavondspits

Foto: ANP

WAGENINGEN - Het was vandaag genieten van de zon, maar donderdag is het oppassen geblazen. Het gaat dan behoorlijk waaien en de kans op zeer zware windstoten is groot, zegt MeteoGroup uit Wageningen.

Met de temperatuur is donderdag niks mis, vertelt Moniek Wulms van MeteoGroup op Radio Gelderland. 'Het wordt ongeveer 10 graden, maar het gaat fors waaien. Alle weermodellen voorspellen hetzelfde: we krijgen windkracht vijf tot zes met zeer zware windstoten.' Het KNMI zegt dat er in Nederland 40 procent kans is op windstoten van 100 tot 120 kilometer per uur. 'Niet de weg op' Het verkeer wordt in ieder geval al gewaarschuwd. De regen kan het verkeer behoorlijk dwarszitten, maar ook de wind kan weggebruikers in de avondspits parten gaan spelen. De Verkeersinformatiedienst (VID) raadt chauffeurs met een lege vrachtwagen en automobilisten met aanhanger af om de weg op te gaan.