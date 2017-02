Geen water, geen stroom of een crisis? Drie tips om te overleven

VORDEN - Inmiddels is water in de Liemers weer de normaalste zaak van de wereld. Maar hoe anders was dat afgelopen weekend, toen 30.000 huishoudens door een lekkage zonder water kwamen te zitten. Dat zal Martijn Greup uit Vorden niet zo snel overkomen. 'Ik heb mijn lifestyle zo ingericht dat ik op het ergste ben voorbereid.'

Greup heeft zich verdiept in bushcraft, een term die wordt gebruikt voor overlevingstechnieken. 'Het is eigenlijk een soort survival in de normale maatschappij. Je moet toch weten hoe je in primaire levensbehoeften kunt voorzien, want je kunt in zo'n situatie nooit 100 procent onafhankelijk zijn van de overheid.'

De inwoner van Vorden heeft daarom ook standaard extra voedsel en water in huis. 'Zo kom ik niet snel zonder eten en drinken te zitten, mijn voorraadkast is goed gevuld.'

Uit een poll van Omroep Gelderland op Twitter bleek eerder dat veel mensen geen noodpakket in huis hebben. Op Facebook wordt gesuggereerd dat de overheid zo'n pakket dan maar moet aanbieden. Daar is Greup het niet mee eens. 'Je kunt ook zelf nadenken. Hoe kom ik aan eten, drinken, onderdak en warmte als er een crisis uitbreekt?'

Maar het kan zomaar gebeuren dat u binnenkort in de ellende zit. Neem in ieder geval deze drie tips van Greup ter harte:

1. Maak een plan

'Stem dat plan af op je persoonlijke situatie. Welke dingen zijn onmisbaar? Luiers bijvoorbeeld, wasbare het liefst. En wat als het gas of elektra uitvalt? Zorg voor een draagbare brander of een vuurplaats in de tuin.'

2. Zelfredzaamheid

Informeer jezelf en zorg dat je kennis hebt. 'Wat moet je doen bij brand? Ren je direct naar buiten? Dat kan namelijk nare gevolgen hebben: een hete klink of extra rookvorming. Als je de juiste kennis hebt, sta je al een punt voor.'

3. Ken je behoeftes

'Nederland is een waterland, maar dat is niet altijd meteen drinkbaar. Je kan het filteren, koken of destilleren. Ook qua voedsel kun je veel veel terugvinden in de natuur. Tot slot geldt de gouden regel: als je goed bent voorbereid en er gebeurt niks, is er niets verloren.'

Uit een kleine rondvraag van Omroep Gelderland blijkt dat de inwoners van de Liemers nog niet massaal water aan het hamsteren zijn. Van de tien gebelde supermarkten in het gebied gaf de meerderheid aan dat de verkoop normaal is en dat er niet meer water wordt verkocht sinds afgelopen weekend.