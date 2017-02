Supermarkt staat blank na brand, politie doet onderzoek

Foto: Aziz Holderness

NIJMEGEN - Een supermarkt aan de Fenikshof in Nijmegen is dinsdagmiddag rond 16.30 uur ontruimd na een kleine brand. De politie stelt een onderzoek in.

Drie mensen zouden rook hebben ingeademd en zijn nagekeken door het ambulancepersoneel. De brandweer heeft de rook uit de winkel geblazen. Het gaat om de Jumbo supermarkt. Het sproeisysteem in de winkel heeft de zaak blank gezet, zo meldt de politie.