NIJMEGEN - Een supermarkt aan de Fenikshof in Nijmegen is dinsdagmiddag rond 16.30 uur ontruimd na een kleine brand.

Drie mensen zouden rook hebben ingeademd en zijn nagekeken door het ambulancepersoneel. De brandweer is nu bezig om de rook de winkel uit te blazen.

Volgens de politie is de situatie onder controle.

Het is onduidelijk of de winkel vanavond weer open kan gaan. De supermarkt is telefonisch niet bereikbaar.