Molenmakers Lochem: 'Als je achterom kijkt dan zie je wat je gemaakt hebt'

LOCHEM - Meten, zagen, schuren. Het is echt pas- en meetwerk voor de mannen van molenrestauratiebedrijf Groot Wesseldijk uit Lochem. Nu ligt er wel iets bijzonders in de schuur.

'Nou ja, wieken repareren we wel vaker', zegt Gerben Horck. 'Maar deze wieken komen van één van de oudste molens van Europa', legt hij uit. Het gaat om de wieken van Zeddamse Torenmolen. 'En dat is toch best bijzonder'.

'Het is een monument, dus je moet altijd weer dingen maken of namaken zoals het was. Dat is echt het mooie aan dit restauratiewerk', legt Timo Haverkamp uit.

Samen met Gerben Horck is hij druk bezig met de restauratie van de wieken van de eeuwenoude Torenmolen in Zeddam.

Bijzondere molen

De wieken moesten gerestaureerd worden omdat het hout door de jaren heen slechter geworden is door onder andere de weersomstandigheden. De torenmolen van Zeddam behoort tot de bezittingen van Huis Bergh.

De heren Van den Bergh, de eerste eigenaren van het kasteel en de molens te Bergh, hadden het wind- en maalrecht op hun grondgebied. Dit hield in dat alleen zij molens op hun grond mochten bouwen en dat bewoners verplicht waren om daar hun graan te laten malen.

Foto: Stichting Huis Bergh

Donderdag draait de molen weer

De mannen leggen in de werkplaats in Lochem nog de laatste hand aan de wieken. Morgenmiddag worden de wieken teruggeplaatst. 'Het is wel heel leuk dat we erbij waren toen de wieken er af gingen, hem helemaal aangepakt hebben en we er met de terugplaatsing ook bij zijn', zegt Haverkamp glunderend.

In het filmpje is te zien hoe de wieken er eind januari afgehaald werden.

Hollands glorie

Samen met de locatie in Aalten en Ruurlo is de molenmaker één van de grootste van de wereld. 'Maar dat moet je niet te hard roepen hoor', zegt eigenaar Jos Geverink.

Hoewel we als Nederlanders de molens vaak bestempelen als Hollands Glorie komt de molen ook in Duitsland veel voor. 'We hebben heel veel opdrachten in Duitsland, Oostenrijk en Taiwan. Ik heb nu zelfs contacten in het Caribisch gebied', glundert Geverink.

Best wel trots

Zelf vergeten ze soms hoe bijzonder het werk is dat ze verrichten. Maar als ze door Nederland rijden, komen ze toch heel veel molens tegen waar ze aan gewerkt hebben. 'Soms rij ik wel eens rond en dan geeft dat toch een kick. En dan leg ik aan diegene die mee is wat het verhaal erachter is', vertelt Haverkamp.