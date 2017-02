Nu geen lantaarnpalen, maar verkeerslichten gemolesteerd: meer dan 100.000 euro schade

Foto: Gemeente Apeldoorn

APELDOORN - In Apeldoorn is de kabelsloper weer actief. Het was een paar maanden rustig, maar sinds kort worden lantaarnpalen weer gesaboteerd.

Dit keer worden echter ook de installaties van verkeerslichten vernield, meldt de gemeente Apeldoorn. Vorig jaar juni begonnen de vernielingen. Intussen staat de teller op 483 lantaarnpalen waar de kabels van doorgeknipt zijn. De schade is opgelopen tot meer dan 100.000 euro. Nu ook verkeerslichten het doelwit zijn van de kabelsloper is volgens wethouder Cziesso de verkeersveiligheid ernstig in het geding. De gemeente hoopt dat getuigen zich melden. Dat kan via de politie: 0900-8844. Al 352 lantaarnpalen gemold in Apeldoorn