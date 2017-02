Lantaarnpalen en verkeerslichten gemolesteerd: meer dan 100.000 euro schade

Foto: Gemeente Apeldoorn

APELDOORN - In Apeldoorn is de kabelknipper weer actief. Het was een paar maanden rustig, maar sinds kort worden er weer lantaarnpalen gesaboteerd. Voor het eerst zijn ook verkeerslichten het doelwit.

Vorig jaar juni begonnen de vernielingen van lantaarnpalen. Volgens woordvoerder Schuiling van de gemeente Apeldoorn was het een paar maanden rustig, maar vinden er sinds een paar weken nieuwe vernielingen plaats. Intussen staat de teller op 483 lantaarnpalen waar de kabels van doorgeknipt zijn. De schade is opgelopen tot meer dan 100.000 euro. Radiopresentator Nieke Hoitink in gesprek met Toon Schuiling van de gemeente Apeldoorn: Nu ook verkeerslichten gesaboteerd Dit keer is ook een installatie van verkeerslichten vernield, volgens woordvoerder Schuiling: 'Zo'n verkeerslichtinstallatie is wel snel gerepareerd, maar elke minuut dat hij het niet doet, is natuurlijk buitengewoon vervelend. Dat baart ons grote zorgen.' Volgens wethouder Cziesso is de verkeersveiligheid nu ernstig in het geding. De gemeente roept daarom getuigen op zich te melden. Dat kan via de politie: 0900-8844. Zie ook: Al 352 lantaarnpalen gemold in Apeldoorn