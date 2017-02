Coffeeshops blij met groen licht voor gereguleerde wietteelt

ARNHEM - Gereguleerde wietteelt komt een stap dichterbij. De Tweede Kamer heeft hier dinsdag mee ingestemd. De gemeenten Arnhem en Nijmegen hebben eerder al laten weten open te staan voor het experimenteren met gereguleerde wietteelt.

Het initiatiefvoorstel van D66 haalde het maar net, met 77 Kamerleden voor en 72 tegen. 'Een historisch besluit; de vlag gaat hier uit", zegt de eigenaar van coffeeshop Lucky Luke in Arnhem. 'Ik zit al 36 jaar in het vak en al die tijd mogen we wel de softdrugs verkopen, maar eigenlijk niet inkopen en dus waren we veroordeeld tot het illegale circuit.'

Dit voorstel moet een einde maken aan het beleid waarbij wiet wel in de coffeeshops verkocht mag worden, maar niet mocht worden geteeld en aangevoerd.

Nijmegen wil voorop lopen

'Daarmee veroorzaakte het ook veel overlast en criminaliteit. Door het illegaal aftappen van stroom ontstaan bijvoorbeeld woningbranden', zegt GroenLinks-raadslid Noël Vergunst uit Nijmegen. Hij is warm voorstander van het reguleren en blij met de stap die de Tweede Kamer nu heeft gezet.

De Nijmeegse gemeenteraad wil dat Nijmegen alvast voorbereidingen treft om als eerste van start te kunnen gaan met gereguleerde teelt.

Vergunst: 'Dit besluit betekent nog niet dat we morgen al kunnen beginnen. Maar we moeten wel gaan kijken hoe we ons kunnen voorbereiden. Wat voor soort bedrijven zouden moeten gaan telen bijvoorbeeld? Wat voor eisen gaan we daar aan stellen? Hoe regelen we de veiligheid? Over die vragen kunnen we ons nu al buigen.'

Geen slappe wiet

Coffeeshopeigenaren zijn dus blij met het nieuws, maar vragen zich wel af of ze straks nog wel kunnen kiezen van wie zij hun voorraad afnemen.

Een coffeeshophouder uit Doetinchem: 'Het ligt er wel aan hoe het dan geregeld wordt. Er moeten dan wel meerdere telers zijn, zodat er voor ons wat te kiezen is.'

Een coffeeshophouder uit Nijmegen valt hem bij: 'Het moet dan niet zo zijn dat we alleen één soort slappe wiet kunnen krijgen. We moeten keuze hebben uit kwalitatief goed spul. Vergelijk het met alcohol: als we alleen festivalbier kunnen verkopen, krijg je al weer heel snel zwarte handel in heerlijke Belgische biertjes. Dat er illegale handel blijft bestaan, moet je zien te voorkomen.'

Nu de Eerste Kamer nog

Het is overigens nog de vraag wanneer de wet van kracht wordt. De kans bestaat dat het voorstel in de Eerste Kamer strandt, want daar is nog geen zicht op steun van een meerderheid.

Maar de Haagse fractie van D66, die het voorstel vandaag indiende, is optimistisch: 'Dit zou een punt kunnen zijn in de coalitie-onderhandelingen na de verkiezingen in maart. In de Eerste Kamer zie je nu al dat er verdeeldheid ontstaat binnen de VVD over dit punt. Als de VVD ons gaat steunen, ontstaat er een meerderheid.'

