Fraser over apengeluiden: 19.990 mensen denken er anders over

ARNHEM - De oerwoudgeluiden bij Vitesse-Ajax zijn volledig langs trainer Henk Fraser gegaan. 'Ik hoorde het vandaag (dinsdag, red) pas. Ik heb er niks van meegekregen tijdens de wedstrijd.'

Een heel klein groepje van de fanatieke aanhang maakte zondag na het duel oerwoudgeluiden richting de Kameroense keeper André Onana van Ajax.

Fraser: 'Ik hoef denk ik niemand uit te leggen hoe het gros van de mensen er over denkt. Voor mij is het belangrijkste dat er 20.000 mensen zaten en dat er 19.990 mensen anders over denken.'

'Het heeft mij nooit kunnen raken'

Vitesse deed aangifte van het gedrag van de supporters. 'Dat zijn voor mij belangrijke dingen', vertelt Fraser. 'Er worden van mij uitspraken verwacht, maar ik ben geen partij in deze. Of het mij ooit is overkomen is ook niet relevant. Het heeft mij in ieder geval nooit kunnen raken, en jullie hebben mij niet nodig om aan te geven wat correct is in deze wereld.'

Mogelijk doet de KNVB onderzoek. Dat bepaalt deze week de aanklager betaald voetbal van de bond. Vitesse zegt de daders te willen opsporen en zal ze vrijwel zeker een stadionverbod geven.