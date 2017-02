Bijzondere aap dood in Apenheul

Foto: Apenheul

APELDOORN - In de Apenheul in Apeldoorn is een bijzondere bamboemaki doodgegaan. Dat meldt het dierenpark. Het aapje was nog maar zes maanden oud en had darmproblemen.

'Vorig jaar kregen wij een moeder en een dochter in ons park', vertelt een woordvoerster. 'Ze waren erg zwaar en hadden overgewicht. Ze kwamen bij ons op dieet, ze vielen af en één van hen is zwanger geraakt. Die baby is nu overleden. Dierenverzorgers troffen het aapje vorige week aan en is daarna meteen opgestuurd voor onderzoek. Het beestje bleek ernstige obstipatie te hebben.' De dierenverzorgers hadden dit trouwens niet in de gaten. 'Ze letten natuurlijk dagelijks op het gedrag van de dieren, maar de laatste maanden hebben zij niks bijzonders opgemerkt. Dat is bij een kleintje ook lastig, want dat blijft dicht bij de moeder.' Met uitsterven bedreigd De bamboemaki's zijn vrij bijzondere apen. De Apenheul heeft er maar een paar. 'Het is een vrij kleine halfaap. Ze zijn bijzonder omdat de soort alleen voorkomt op Madagascar en daar worden ze met uitsterven bedreigd.'