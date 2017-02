Wie heeft een goed idee heeft om te laten zien hoe oud Nijmegen is?

NIJMEGEN - Nijmegen laat graag zien dat het de oudste stad van Nederland is. Op verschillende plekken in de stad zijn er tal van overblijfselen van of verwijzingen naar dat rijke verleden. Maar de gemeente wil meer. Wie een goed idee heeft mag het zeggen.

De gemeente Nijmegen heeft dit jaar 12.000 euro klaarliggen om dat verleden nog meer te verbeelden. Mensen met plannen om het verleden te laten zien kunnen tot en met 15 maart plannen indienen op de website van de gemeente. Begin mei wordt dan bekend gemaakt welk(e) initiatief/ven op een bijdrage kunnen rekenen.

Inspiratie genoeg

Nijmegen beoordeelt of de aanvragen voldoen aan de randvoorwaarden. Daarnaast kiest een jury de beste initiatieven. De jury bestaat uit deskundigen en betrokkenen bij de cultuurhistorie van Nijmegen. Eerdere projecten waren bijvoorbeeld toneelvoorstelling Spoekie in het Besiendershuis en de Sunset March.

Inspiratie is er genoeg in de Waalstad. Zo verrees in 2011 in de Eikstraat bijvoorbeeld een kopie van een Romeinse keizerszuil die ooit precies op die plek stond. Rond het jaar 100 bouwden de Romeinen in Nijmegen-Oost het grootste gebouw dat ooit in Nederland heeft gestaan. Het was een marktgebouw van 166 bij 137 meter groot rondom een marktplein met winkeltjes.

foto: Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Op het plein waren twee keizerzuilen opgericht. Bij archeologische opgravingen zijn funderingsresten gevonden van zowel het marktgebouw als de zuilen. Eén van die bijna 9 meter hoge zuilen staat er nu weer. Een ander bekend voorbeeld is de Romeinse godenpeiler voor de deur van Museum Het Valkhof en recenter, het zichtbaar maken van de plek langs de Spiegelwaal waar ooit Fort Knotsenburg stond.

Nijmegen ging eerder de strijd aan met Maastricht om de titel 'oudste stad van Nederland' te kunnen claimen.

Zie ook:

Hoe Nijmegen Maastricht aftroefde (historischnieuwsblad.nl)