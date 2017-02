Nijmegen kampt met groot tekort budget bijstandsuitkeringen

NIJMEGEN - De gemeente Nijmegen treft maatregelen om een groot tekort op het budget voor bijstandsuitkeringen terug te dringen. Als gevolg van de Participatiewet en het bijbehorende verdeelmodel krijgt Nijmegen van het Rijk ongeveer 94 miljoen euro. Dat is aanzienlijk minder budget dan de 106 miljoen euro die de gemeente nodig heeft.

De stad heeft te maken met een uitstroom die lager is dan het landelijk gemiddelde. Een geluk bij een ongeluk is dat Nijmegen door de hoogte van het tekort nog gebruik kan maken van een ‘vangnetregeling’ die het gehele tekort vergoedt. ‘We lobbyen bij het rijk, want de grote steden worden door het verdeelmodel benadeeld’, vertelt wethouder Jan Zoetelief van de Verenigde Seniorenpartij.

‘Maar ondertussen moeten we vooral hier ter plekke maatregelen treffen. Dat houdt onder andere in dat we beter gaan controleren of mensen wel recht hebben op een bijstandsuitkering. Hoe zit het inmiddels met hun vermogen, zijn ze verhuisd? Bij gevallen waar bij de aanvraag al wat twijfel bestond controleren we na een tijdje of die twijfel terecht was. Zo ja, dan wordt de uitkering stopgezet. We gaan ook meer inzetten op het incasseren van onterecht uitbetaalde uitkeringen. Mensen die door gedrags- of motivatieproblemen niet aan het werk zijn willen we direct plaatsen op betaald werk. Op weigering staan maatregelen. We verwachten met dit soort middelen 1,2 miljoen euro te kunnen bezuinigen.’

Problemen

De toename van het aantal ouderen en statushouders zorgen voor een groei in het bijstandsvolume. ‘Het bestand bestaat steeds meer uit kwetsbare mensen’, zegt Zoetelief. ‘Die komen moeilijk aan werk. Daarnaast sluiten de beschikbare banen ook nog eens slecht aan op de capaciteiten van de bijstandsgerechtigden. Maar voor 85 procent wordt ons probleem veroorzaakt door de te lage bijdrage van het Rijk.