Wereldwijde tennistalenten in Gendringen

GENDRINGEN - Meer dan tweehonderd tennistalenten tot de twaalf jaar laten tot zondag hun kunsten zien in de tennishal in Gendringen. De zogenaamde Dutch Bowl is onderdeel van de internationale Global Junior Tour.



'Dit is het hoogst mogelijke niveau in deze leeftijd', vertelt directeur Goran Novakovic van organisator Ten-Pro. Van de Seychellen en China tot aan Spanje, deelnemers aan het toernooi in Gendringen komen overal vandaan. 'Dit is de wereldwijde top', aldus Novakovic, die aangeeft dat de beste gekwalificeerde jeugd deelneemt aan de wedstrijd. De Nederlandse Nick van den Heuvel ondervindt het hoge niveau aan den lijve. 'De top uit andere landen is hier, dus dat is wel spannend. Ze zijn gewoon wat beter dan in Nederland.'



De organisatie van het toernooi heeft grote ambities. 'De ambitie is om de rest van de wereld te veroveren', aldus Novakovic over de Global Junior Tour. 'Een van de dromen is al uitgekomen, over een paar maanden organiseren we voor het eerst een toernooi in Amerika.' Hoewel er wedstrijden worden georganiseerd van Spanje tot Amerika, blijft de band met Gendringen intact. 'Dat is ons kind', aldus Novakovic over de Dutch Bowl. 'Het is de kleinste van allemaal, maar we blijven het doen.'