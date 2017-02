Onderzoek naar verhuizing tennisclub Doesburg

DOESBURG - In oktober 2017 moet er duidelijkheid zijn over de verhuizing van Tennisvereniging Doesburg 2002 naar de Looiersweg. Dinsdag is er op het stadhuis in Doesburg een intentieovereenkomst getekend.

'Het is de bedoeling dat er over zo’n twee jaar getennist wordt op een nieuw aan te leggen en te bouwen tennisaccommodatie', zo laat de gemeente Doesburg weten. 'Op het voormalige voetbalveld van Sportclub Doesburg aan de Looiersweg moet een onderhoudsarm en energiezuinig clubgebouw verrijzen met vier tennisbanen, een kinderbaan gecombineerd met oefenmuur en een of twee padelbanen.' De financiële haalbaarheid van die verhuizing wordt de komende periode onderzocht door de gemeente, de tennisvereniging en een speciale stichting.



De huidige locatie van de tennisvereniging, op bedrijventerrein Beinum, zal bij een verhuizing worden verkocht aan een lokaal bedrijf. Doesburg verkoopt de locatie pas als er een passend alternatief is gevonden voor de plaatselijke tennisvereniging. Het onderzoek moet in het najaar afgerond zijn.





