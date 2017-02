Mortiergranaat zorgde mogelijk voor ontploffing Nijkerkerveen; bewoner zwaargewond

NIJKERKERVEEN - Bij een schuur van een huis aan de Laakweg in Nijkerkerveen is dinsdagmiddag een ontploffing geweest. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig.

Bij de explosie is één gewonde gevallen, het gaat om de 49-jarige bewoner. Die is naar het ziekenhuis vervoerd. De brandweer laat weten dat er geen brand is geweest.

Luister hier naar de politie op Radio Gelderland:

Buren laten weten dat zij naar binnen zijn gestuurd. Rond 18.15 uur meldde de politie dat iedereen weer naar buiten kan en dat het schuurtje wordt vrijgegeven.

Er is ook een traumahelikopter geland. Wat er precies is ontploft onderzoekt de EOD. Maar mogelijk gaat het om een mortiergranaat, zo meldt de politie.