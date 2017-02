Gewonde bij ontploffing in schuur Nijkerkerveen, buren moeten binnen blijven

NIJKERKERVEEN - Bij een schuur van een huis aan de Laakweg in Nijkerkerveen is dinsdagmiddag een ontploffing geweest. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig.

Bij de explosie is één gewonde gevallen, het gaat om de bewoner. Die is naar het ziekenhuis vervoerd. De brandweer laat weten dat er geen brand is geweest.

Luister hier naar de politie op Radio Gelderland:

Buren laten weten dat zij naar binnen zijn gestuurd. De politie wil dan ook dat omwonenden binnen blijven, uit voorzorg. Er wordt namelijk nog onderzocht of er meer explosiegevaar is bij de schuur. De straat is in ieder geval afgezet.

Er is ook een traumahelikopter geland. Wat er precies is ontploft, is nog niet bekend. De EOD zal mogelijk bij dat onderzoek ondersteunen, zo meldt de politie.