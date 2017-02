Even schrikken voor Thea: ineens meer dan honderd naaimachines

ARNHEM - Aan naaimachines geen gebrek bij Thea Jansen-Smeenk. Zondag deed ze in het Omroep Gelderland-programma Gelderland Helpt een oproep voor naaimachines. Kijkers reageerden massaal.

Er kamen zo'n 90 reacties binnen uit de hele regio, goed voor ruim 100 naaimachines in alle soorten en maten. Het einde is nog niet in zicht en dus dient de volgende praktische vraag zich aan: waar moet Thea nu al die naaimachines laten?

Even terug naar het begin: Thea Jansen-Smeenk doet vrijwilligerswerk voor PUM, een non-profit organisatie opgericht door VNO-NCW. PUM geeft advies aan bedrijven in ontwikkelingslanden. Thea zet zich in om vrouwen in Afrika te leren naaien, maar ook leert ze hen hoe de naaimachine werkt en hoe deze te repareren.

Vroeger had ze een eigen textielbedrijf waardoor zij veel kennis heeft op het gebied van textielbewerking. Regelmatig vertrekt zij naar het buitenland. 'Het overbrengen van deze kennis geeft zoveel levensvreugde en welvaart voor de vrouwen. Hun kinderen kunnen naar school en ze voelen zich vaak beter over zichzelf.'

Na de oproep in het programma Gelderland Helpt zijn er heel veel reacties binnengekomen bij de redactie. Het blijft maar doorgaan: handnaaimachines, trapnaaimachines, elektrische naaimachines. En daarnaast nog een hele berg fournituren: stoffen, garen, lappen, ritsen en knopen.

'Dit had ik nooit verwacht', vertelde Thea op Radio Gelderland:

Leuke reacties

Nadat Thea van de schrik was bekomen was er vooral dankbaarheid. 'Er zitten heel veel mooie en lieve reacties tussen. Er komen zelfs mensen uit de buurt de naaimachines bij mij thuis afgeven omdat zij mij op televisie hebben gezien.'

Een paar reacties:

Abel: 'Heb nog naaimachine in kast staan geeft U even aan waar ik haar kan brengen? Had haar willen bewaren maar voor dit goede doel mag ze van eigenaar veranderen.'

Corry: 'Ik heb een Singer handnaaimachine staan, is van mijn moeder geweest. Moet even nagekeken worden, maar heeft zeker zijn diensten bewezen.'

Thea gaat maandag weer op missie en is op 10 maart pas weer terug in Nederland. Tot die tijd kunnen mensen naaimachines bij Omroep Gelderland inleveren.

Opslagbox met eigen sleutel

Thea heeft nog wel een hulpvraag openstaan. Ze zoekt opslagruimte in de omgeving van Arnhem.

Tot voor een paar maanden had Thea een gratis opslagbox te leen, maar helaas kan het bedrijf die dit mogelijk maakte het door financiële redenen niet meer bekostigen. Er moet dus een nieuwe opslagplek gevonden worden. Thea heeft niet veel eisen: 'Als het maar in de buurt is van Arnhem en ik er een eigen sleutel van kan krijgen, zodat ik elk moment van de dag bij de naaimachines kan.'

Weet u nog een plek in de omgeving Arnhem? Laat het de redactie van Gelderland helpt weten. gelderlandhelpt@gld.nl of 026-3713718