Oplevering hoogwatergeul geen feestje voor omwonenden

Foto: Omroep Gelderland

VEESSEN - Bijna 190 miljoen euro kost 'ie en vijf jaar lang is er aan gewerkt. Donderdag wordt de inlaat van de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld officieel in gebruik genomen. De geul is bedoeld om vol te laten lopen, bij extreem hoog water in de IJssel. De opening van de inlaat wordt geen feestje, op verzoek van de omwonenden.

Het project bij Veessen-Wapenveld kent namelijk een bewogen geschiedenis. De plannen riepen veel verzet op bij bewoners van het gebied. Ook voelden velen zich niet gehoord in de kritiek. Dat is volgens Ireen Bunnik, die zelf vlak langs de geul woont, het meest vervelende geweest: 'Ik snap dat je het niet iedereen naar de zin kunt maken, maar voor mijn gevoel is hier wel sprake geweest van schijninspraak. Heel veel van de plannen lag van meet af aan vast. Het is voor mij persoonlijk zelfs dé reden geweest om de politiek in te gaan'. Bunnik is fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad van Heerde en vandaag wel aanwezig bij de opening. Enkele bewoners laten ook nog een stuk zien uit het theaterstuk Groene Rivier, dat door de bewoners zelf is gemaakt over de aanleg van de geul en de emoties die dat met zich meebracht. Water 71 centimeter lager in IJssel De officiële opening wordt gedaan door minister Schultz van Haegen en dijkgraaf Tanja Klip-Martin. Voor de minister is de inlaat van de hoogwatergeul de laatste oplevering van een Ruimte voor de Rivier-project. De geul aan de IJssel heeft wat betreft de waterstandsdaling die wordt bereikt, de meeste impact van alle Ruimte voor de Rivier projecten. In tijden van extreem hoog water kan door inzet van de hoogwatergeul het water in de IJssel met 71 centimeter dalen.