Verdachte van zes straatroven achter de tralies

APELDOORN - De politie heeft maandag een 23-jarige man uit Apeldoorn aangehouden voor zes berovingen in zijn woonplaats. Hij werd onder meer aangehouden dankzij tips na een uitzending van het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland, Bureau GLD.

De berovingen waren tussen 18 juni en 28 augustus 2016. In die tijd werden zeven slachtoffers beroofd van onder andere telefoons en sigaretten. Het jongste slachtoffer was een 15-jarig meisje uit Deventer, dat op de Aalscholverweg in Apeldoorn beroofd werd van haar telefoon.

De politie pakte in deze zaak al eerder een 24-jarige vrouw uit Apeldoorn op voor heling. Ze had een telefoon bij zich die bij een van de zes straatroven was buitgemaakt. Dit omdat ze in het bezit was van een telefoon die bij één van de zes straatroven was buitgemaakt.

Bureau GLD

Na de aanhouding van de 24-jarige vrouw was er nog geen zicht op de dader. Maar in één van de zaken bleken camerabeelden te zijn. Die werden vertoond in Bureau GLD.

Mede dankzij tips die binnenkwamen na de uitzending kwam er zicht op de identiteit van de verdachte. Hij wordt donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

'Vrouw stal 1250 euro'

Tegen de 24-jarige vrouw is proces-verbaal opgemaakt. Ze zou in december een 59-jarige vrouw hebben beroofd in een supermarkt.

Ze keek bij de pincode van de vrouw af en buiten vroeg ze de 59-jarige om een vuurtje. Even later was haar portemonnee verdwenen. Toen de bank gebeld was, bleek er al 1250 euro van de rekening te zijn gehaald.