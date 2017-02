'Van al die berichten op sociale media word je stapelgek'

ARNHEM - Lunchgast bij Rob Kleijs was dinsdag columnist en romanschrijver Bert Wagendorp. De geboren Groenloër en tegenwoordig in Culemborg woonachtige Wagendorp heeft na zijn daverende succes van Ventoux een nieuw boek uit: Masser Brock. Journalist Masser Brock raakt verstrikt in een web van waarheden en leugens.

Met het nepnieuws en de alternatieve feiten rond de nieuwe president van de VS, Donald Trump, had Wagendorps boek nauwelijks actueler kunnen zijn. 'Ik ben in de zomer van 2015 aan het boek begonnen, op 15 juli. Vier weken voor ik begon zei Trump dat hij mee ging doen aan de verkiezingen.'

Dat moest een grap zijn. De werkelijkheid is anders. 'Deze man manipuleerde de waarheid zo dat hij er president mee is geworden.' En dat is het thema in zijn nieuwste roman: wanneer hebben we het over feiten en wanneer over meningen?

Luister hier het gesprek terug:

Drie keer per week heeft Wagendorp een column op pagina 2 van de Volkskrant. 'Ik reageer op het nieuws. Ik kijk vanaf de tribune naar het spektakel van nieuws en meningen. Het is raar én gevaarlijk wat in Amerika gebeurt, maar ook ongelooflijk interessant. Onder mijn ogen wordt geschiedenis geschreven.'

De revolutie van de sociale media

Volgens de Achterhoeker voltrekt zich een revolutie. Van de sociale media. 'We hebben nog niet eens in de gaten hoe belangrijk die is. Politici kunnen het filter van de traditionele media omzeilen. Ze hebben een directe lijn met de kiezers. Geert Wilders doet het, maar Jesse Klaver ook.'

Er is hoop, denkt Wagendorp: 'Je ziet dat er een reactie komt. Ben je afhankelijk van sociale media, dan moet je elke dag door een miljoen berichten. Daar word je stapelgek van. Bij de New York Times en de Washington Post hebben ze vorige week tientallen medewerkers aangenomen en ze krijgen er enorm veel lezers bij.'

'Een aanslag volg ik twee dagen'

Maar 24 uur per dag, 7 dagen per week met nieuws bezig zijn, houdt geen mens vol. Hoofdpersoon Masser Brock in het gelijknamige boek niet, Wagendorp evenmin. 'Een aanslag in Brussel volg ik twee dagen, op de derde dag denk ik: ik schakel even uit.'

De krant, 'zijn' krant hoeft niet ten onder te gaan. 'Kranten moeten veranderen, media moeten veranderen. Voor je geestelijke rust is het beter elke ochtend te beginnen met een kopje koffie, aan tafel met de krant. Het geeft je leven structuur. Die voortdurende informatiestroom en dat meningencircus zijn niet vol te houden.'