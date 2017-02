Losse vestigingen Phone House 'in houdgreep' curatoren

VOORTHUIZEN - Onzekere tijden voor de franchisevestigingen van telecomketen Phone House. Ze willen verder, maar hoe precies? Kunnen ze bijvoorbeeld de naam behouden?

'Hoe dan ook: we gaan door', zegt Anton Kooijman, eigenaar van de Phone House-winkels in Voorthuizen, Barneveld en Ermelo.

Een week geleden maakte Phone House bekend dat faillissement is aangevraagd voor het hoofdkantoor en de eigen winkels (zes in Gelderland). De franchisevestigingen, zoals die van Kooijman, vallen buiten het faillissement. In Gelderland heeft Phone House twaalf franchisefilialen.

Pas op de plaats

Hoewel de winkels van Kooijman buiten het faillissement vallen, heeft hij er wel last van. 'We worden uit de failliete boedel betaald.' Telefonieaanbieders maakten pas op de plaats toen ze van het faillissement hoorden. Inmiddels kan Kooijman weer Vodafone en Tele2 aanbieden. 'Hopelijk volgen KPN en T-Mobile zeer binnenkort.'

Zolang de curatoren nog volop bezig zijn met onderzoek naar een doorstart, kunnen franchisers geen kant op. 'We zitten in de houdgreep bij de curatoren', zegt Kooijman. 'We hebben plannen genoeg, die staan allemaal in de steigers.'

Klanten tonen begrip

Komen klanten de winkels van Kooijman nog wel binnen of durven ze het niet aan? 'Laat ik het zo zeggen: het helpt niet. We hebben nog het geluk dat we in dorpen zitten. Veel klanten tonen begrip en hebben geduld. Maar het is lastig.'

