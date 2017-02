Reportage: Hilckmann en Nijmegen voor de rechter, wie spreekt de waarheid?

ARNHEM - Wie vertelt de waarheid? De dochters Hilickmann die noodgedwongen hun slachterij moesten sluiten? Of de gemeente Nijmegen die vindt dat er 21 miljoen euro is betaald voor 'iets' dat ze niet kreeg. Of was die 21 miljoen voor de gebouwen, zoals de familie Hilckman volhoudt? De juridische strijd tussen de gemeente en slachterij Hilckmann uit Nijmegen barstte vandaag los voor de rechtbank in Arnhem.

In een zogenoemde bodemprocedure gaat de rechter uitmaken wie er gelijk krijgt en of de gemeente geld terugkrijgt.

09.30 uur, vanochtend. Advocaten Sander Drijber en Mirjam Oostendorp staan bij de centrale balie van de rechtbank in Arnhem, samen met hun cliënten Dominque Hilckmann-De Haan en Kathelijne Hilckmann. De laatste kijkt gespannen naar het scherm op haar telefoon. Zwart pakje, hoge hakken, glanzende grote bril, haar in een staart: geen typische manager van een slachterij.

Ook vader en oprichter van de slachterij Franz Hilckmann is er. Vanuit zijn scootmobiel kijkt hij enigszins verdwaasd rond. Wat hangt hem boven het hoofd? Of boven die van zijn dochters en schoonzoon die ook deel uitmaakte van de directie?

'Ze hebben niks meer'

'Weet je wat ze het ergste vinden? Dat ze als zakkenvullers worden weggezet', laat advocaat Drijber zich ontvallen. Deze mensen hebben niks meer hè. Wat er ook wordt beweerd. Niks meer.'

Voor de gemeente Nijmegen voeren meester Delissen en Naus de strijd. In een helder betoog laat advocaat Delissen de rechter weten dat het geld terug moet naar de gemeente.

Dat er betaald is voor iets dat niet is geleverd. Er is geen verhuizing, mensen zijn ontslagen, terwijl de afspraak duidelijk was: Nijmegen kocht de slachterij uit, wilde meebetalen aan een verhuizing naar Cuijk, maar dan moest de werkgelegenheid in stand blijven. Nu daar geen sprake meer van is moet de 21 miljoen terug. Verder heeft Hilckmann de gemeente niet geïnformeerd, is er gelogen tegen de notaris over de financiering en hebben de dochters Hilckmann persoonlijk geprofiteerd van de 21 miljoen door zichzelf tot op het laatst nog management fees uit te betalen.





Advocaat Delissen namens de gemeente Nijmegen (Foto: Omroep Gelderland)

'De gemeente moet nog betalen'

Onzin, vinden Drijber en Oostendorp. Er is volgens hen zuiver betaald voor de opstallen, de gebouwen. Dat staat zelfs zwart op wit op papieren voor de belasting. Pas later zijn werkgelegenheid en verhuizing toegevoegd. Er zou volgens Drijber ook nooit betaald kunnen worden voor werkgelegenheid, immers dat zou staatssteun zijn. Sterker nog: de gemeente moet nog ruim zes miljoen euro betalen aan de firma. En wat het informeren betreft: 'De gemeente wilde helemaal niet geïnformeerd worden. De slachterij interesseerde ze domweg niet.'

Advocaat Oostendorp, namens Hilckmann (Foto Omroep Gelderland)

Wat gebeurde er ook al weer met Hilckmann?

Het slachthuis sloot in februari 2016 plotseling de deuren omdat het financieel niet meer ging. Direct ontstond er een strijd met de gemeente Nijmegen die totaal verrast was.

Die had namelijk een half jaar eerder 21 miljoen euro overgemaakt aan het bedrijf. In totaal zou Nijmegen 27,6 miljoen euro betalen. Geld dat gebruikt zou worden voor verhuizing van het slachthuis naar Haps (gemeente Cuijk) in Noord-Brabant. Zo kon Nijmegen op de vrijgekomen plek huizen bouwen en bleef de werkgelegenheid voor het personeel in stand.

Maar de verhuizing ging niet door en Nijmegen wilde het geld onmiddellijk terug. Inmiddels zijn meerdere kort gedingen gevoerd, nu is dus de finale, in een bodemprocedure.

Scherpe vragen

De rechters horen de betogen met interesse aan. Af en toe wordt een scherpe vraag gesteld. De rechter richting gemeente: 'U zegt dat u te veel heeft betaald voor de gebouwen, maar onderbouwt u dat eens. U gaat steeds uit van de waarde van een geliquideerd bedrijf. Maar daar was toch geen sprake van?'

Daar was inderdaad bij de koop geen sprake van, maar het bedrijf zou minder waard zijn geweest als het failliet was gegaan. Als de gemeente geen geld had overgemaakt, dan lag een faillissement voor de hand, zo legde het afdelingshoofd van het Ontwikkelbedrijf van de gemeente uit.

Hoofdschudden

Het is een opmerking die voor hoofdschudden zorgt aan de Hilckmann-kant van de rechtszaal. Advocaat Drijber: 'Het bedrijf was niet failliet gegaan. Er zijn verregaande onderhandelingen gevoerd met andere partners om te komen tot samenwerking. Die zijn stopgezet toen de verhuizing in zicht was.'

Hilckmann houdt vast aan het feit dat de positie van de slachterij onder druk kwam te staan toen plotseling de Chinese markt niet meer bereikbaar was. Het bedrijf had nog geen exportcertificaat voor China, terwijl daar hoge prijzen werden betaald voor varkensoren, -poten en -snuiten.

Gevolg was een enorme opdrijving van de inkoopprijs, omdat concurrenten wel mochten leveren. Hilckmann kon niet langer concurreren en leed plots een miljoen per maand verlies. De gemeente vermoedt dat Hilckmann te weinig deed om dat Chinacertificaat te krijgen en dat de dames vanaf het begin afkoersten op staking van de bedrijfsactiviteiten.

