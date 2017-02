Elfrink zegt sorry voor commotie 'Kamergotchi Kees'

Foto: Twitter/ Gerrie Elfrink

ARNHEM - De Arnhemse wethouder Gerrie Elfrink (SP) biedt zijn excuses aan voor de verwarring die is ontstaan rondom zijn Kamergotchi-posts. Elfrink plaatste maandag een aantal berichten over Kamergotchi Kees. In die berichten zegt Elfrink: 'Keesie ik ben je God. Als ik je vergeet eten te geven, dan is dat Mijn wil. Eerst maar even inenten, viezerik!

De Kamergotchi is een app gelanceerd door Arjen Lubach. Bij de app krijg je een politicus toegewezen waarvoor je moet zorgen. Het is gebaseerd op de Tamagotchi uit de jaren 90. Kamergotchi Kees is gebaseerd op Kees van der Staaij, voorman van de SGP. Elfrink kreeg Van der Staaij aangewezen. SGP: verwijder rotte tomaat Elfrink uit mand

Op de knietjes Kees en inenten, viezerik! Arnhemse wethouder scheldt op SGP-poppetje De uitspraken van de wethouder veroorzaakten veel commotie. Zo nam de raad maandagavond afstand van de uitspraken en ook de SGP was verontwaardigd over de opmerkingen. 'Vervelend dat door mij bedoelde satire door velen als beledigend is opgevat. Ik vind dat niemand zich beledigd zou moeten voelen door een grap van mij over een virtueel lijsttrekkerspoppetje. Mijn excuses voor alle verwarring', aldus Elfrink. Facebook heeft de post overigens verwijderd. 'Facebook houdt niet van satire (over bepaalde onderwerpen)', zegt de wethouder daarover. Facebook heeft de post verwijderd omdat het in strijd is met de richtlijnen voor de Facebook-community.