Extra lang lekker struinen in de natuur; nieuw Klompenpad XL langs Driel en Wageningen

RANDWIJK - Er komt een nieuw Klompenpad XL in de provincie onder de naam Nederrijnpad. De wandelroute gaat lopen langs beide zijden van de Rijn, tussen het Lexkesveer (tussen Randwijk en Wageningen) en het Drielse Veer (ter hoogte van Driel).

Extra lang

Klompenpaden zijn een bekend begrip onder wandelaars. Nieuwe loot aan de stam van deze al bijna honderd wandelpaden is het Klompenpad XL. XL staat in dit geval voor extra lang, want de nieuwe route wordt ongeveer dertig kilometer. Normaal zijn Klompenpaden maar half zo lang.

Renkum en Wageningen hadden al een klompenpad, maar hiermee krijgen de inwoners van Overbetuwe ook hun eigen struinroute. Stichting Landschapsbeheer Gelderland begeleidt de ontwikkeling van deze nieuwe wandelroute, die het landschap en de cultuurhistorie langs de Nederrijn beleefbaar maakt.

Bijzonder pad

“Niet alleen de extra lengte is bijzonder, ook het voorbereidingstraject en de vele samenwerkende partijen”, geeft Marinus van der Linde van Dorpsraad Heteren aan. “Het initiatief voor een struinroute ontstond al jaren terug. Maar liefst zes dorpsraden aan beide zijden van de rivier, drie gemeenten (Overbetuwe, Renkum en Wageningen), de Agrarische Natuur Vereniging Lingestreek en LTO-Noord afdeling Oost-Betuwe hebben zich verbonden aan dit pad. Het is met recht een burgerinitiatief, een mooie samenwerking tussen boeren, burgers en overheid. Heel mooi dat er nu financiering is om te starten met de daadwerkelijke uitvoering.”

De gemeente Overbetuwe financiert het Nederrijnpad met bijdragen van Provincie Gelderland, Rijkswaterstaat, gemeenten Renkum en Wageningen. Rijkswaterstaat verleent medewerking aan de toegankelijkheid van haar gronden langs de rivier voor de wandelaar.

Vrijwilligers welkom

De initiatiefgroep heeft een wensroute voor het Nederrijnpad samengesteld. Aan de noordkant van de Nederrijn liggen al drie Klompenpaden. Aan de Overbetuwse kant wordt nu de medewerking van grondeigenaren gezocht om een mooie route te maken. De Agrarische Natuur Vereniging Lingestreek neemt de aanleg van overstappers, loopplanken en hekjes op zich. De opening van het nieuwe Nederrijnpad zal waarschijnlijk zijn in 2018. Een groep van wandelvrijwilligers onderhoudt daarna het pad. Zij checken de bewegwijzering, ruimen zwerfvuil langs het pad op en zijn de oren en ogen in het gebied. Vrijwilligers die het leuk vinden om mee te helpen met de app of het pad straks willen bewegwijzeren en nalopen voor het beheer zijn van harte welkom. Zij kunnen zich aanmelden bij Arianne Doeleman van de Stichting Landschapsbeheer Gelderland.