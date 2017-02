Helikopters trainen in het donker

DEELEN - Helikopters van de Koninklijke Luchtmacht trainen de komende maanden bij duisternis. Dat gebeurt onder meer vanaf Vliegbasis Deelen bij Arnhem.

De helikopters vliegen tot uiterlijk 00.00 uur, maar tussen april en oktober heeft de luchtmacht toestemming tot 1.00 uur te vliegen.

Volgens de luchtmacht zijn de trainingen noodzakelijk om de helikopterbemanningen zowel bij daglicht als bij duisternis veilig te kunnen laten opereren.

Nachtzichtapparatuur

Bij duisternis vliegen helikopterbemanningen met speciale nachtzichtapparatuur. De bemanningen gebruiken geavanceerde nachtkijkers om in het donker goed te kunnen zien. Deze zogenoemde Night Vision Goggles (NVG) beperken wel het rondom zicht.

Kijken met de apparatuur is vergelijkbaar met het kijken door twee kokertjes. Het vergt daarom veel oefening om goed en veilig met NVG’s te werken. Veel training gebeurt in een vliegsimulator, maar praktijktraining blijft nodig, stelt de luchtmacht in een persbericht.