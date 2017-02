Op zoek naar een huis? Hier staan de goedkoopste en de duurste huizen

ARNHEM - Een huis kopen in Gelderland kan het beste in de Liemers of in de Achterhoek. De woningprijzen zijn afgelopen jaren gestegen, maar nog steeds lager dan voor de crisis van 2008.

In de gemeente Winterswijk betaalt u het minst, gemiddeld heeft u daar voor 183.000 euro een woning. Wilt u liever in de gemeente Aalten of Oude IJsselstreek wonen, dan betaalt u al snel 10.000 euro meer. In de Liemers bent u het goedkoopste uit in de gemeente Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar. De bedragen liggen daar rond de 190.000 euro.

In Rozendaal is een huis het duurst, op de tweede plek komt Putten met een gemiddelde prijs van ruim twee ton minder. Gevolgd door Ermelo, Heumen en Barneveld, allemaal rond de 290.000 euro. De top 5 van duurste huizen in Gelderland op een rij:

Rozendaal - 544.000 Putten - 317.000 Ermelo - 293.000 Heumen - 285.000 Barneveld - 283.000

Rozendaal ook in landelijke top 10

De Gelderse gemeente Rozendaal komt met een gemiddelde verkoopprijs van 543.000 euro landelijk gezien op de vijfde plek, na Wassenaar, Blaricum, Laren (Noord-Holland) en Bloemendaal. Bloemendaal spant de kroon, de gemiddelde verkoopprijs van een huis ligt daar op 650.000 euro.

Wie zo weinig mogelijk wil betalen voor een huis, kan het beste op zoek naar naar een huis in Pekela (provincie Groningen). De gemiddelde prijs ligt daar op 128.000 euro.

Woningprijzen nog fors lager dan voor de crisis

Op de gemeente Oost Gelre, Rozendaal en Winterswijk na is de huizenmarkt nog niet hersteld van de crisis. De prijs van een koophuis in de regio Rivierengebied ligt nog tussen de 20 en 30 procent onder de prijs uit 2008. In gemeente Neerijnen (-37%) en Brummen (-34%) zijn de woningprijzen nog fors lager dan voor de crisis.

De gemeente Oost Gelre en Winterswijk gaan er met een paar procent op vooruit. In de gemeente Rozendaal is een koopwoning nu ongeveer 14 procent meer waard dan in 2008.

Het CBS heeft geen gegevens van de gemiddelde woningprijs uit Berg en Dal, daarom is deze gemeente als onbekend ingevuld.