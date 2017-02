Wat doet Milieudefensie in Park Sonsbeek?

ARNHEM - Honderden bomen in het Arnhemse stadspark Sonsbeek worden voorzien van kruisen. Normaal geven deze kruisen aan dat een boom moet worden gekapt, maar woensdagochtend gaat het om een protestactie tégen de kap van bomen.

Milieudefensie protesteert tegen het kappen van oerwoud voor het verbouwen van soja. Arnhemmers drinken jaarlijks 6.2 miljoen liter melk. Het voer voor die melkkoeien komt van sojaplantages in Zuid-Amerika, waar voorheen oerwoud stond, zegt Milieudefensie.

Verslaggever Marc Loeven bij de actie van Milieudefensie in Park Sonsbeek:

Melkbehoefte

Milieudefensie wil met het merken van de bomen in het park laten zien hoeveel oerwoud de Arnhemmers jaarlijks verbruiken om in hun melkbehoefte te voldoen.

De milieuclub wil dat we in Nederland onze koeien voeren met Europees veevoer zodat er geen regenwoud meer hoeft te worden gekapt.

Behalve in Arnhem voert Milieudefensie ook actie in 14 andere parken in Nederland.



Foto: Omroep Gelderland