Gestolen reddingspakken gevonden in sloot

Foto: Reddingsbrigade Tiel

TIEL - Een groot deel van de gestolen reddingspakken van de reddingbrigade in Tiel is teruggevonden. Maandagavond kreeg de brigade van een oplettende voorbijganger een telefoontje dat de pakken in een sloot in Kerk-Avezaath lagen.

Het bleek te gaan om drie pakken met opdruk van de Nationale Reddingsvloot en twee van de eigen pakken. De ritsen van de pakken stonden open zodat er stinkend slootwater in is gekomen. Onder meer door het water en de modder zijn de pakken nu in slechte staat. Dinsdag zullen de vrijwilligers van de brigade de pakken nader inspecteren, schoonmaken en beoordelen of ze nog gebruikt kunnen worden. De reddingsbrigade mist nu nog steeds drie oranje pakken. De pakken zitten onder de modder. Foto: Reddingsbrigade Tiel Volgens Wesley van Brenk van de reddingsbrigade hebben de pakken niet sinds de diefstal half januari in de sloot gelegen. Daarom denkt hij dat de dief of dieven uit de regio komen en de pakken later gedumpt hebben. En dan waarschijnlijk omdat ze vanwege de herkenbare opdruk niet te verkopen zijn.