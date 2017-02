Komende uitzending: popelende vrijwilligers, afgestofte poëzie en Mieke maakt blij

ARNHEM - Zaterdag 25 februari in Gelderse Koppen

Poëzie in stripvorm

ZUTPHEN - Poëzie uit de vorige eeuw als strip. Zie je het al voor je? Cartoonist Marc Weikamp uit Zutphen wel. Toen hij een gedicht in handen kreeg van Piet Paaltjens raakte hij geïnspireerd. Een paar jaar lang heeft hij al zijn avonden en weekenden gespendeerd om de gedichten in beeld te brengen. Met zijn strips probeert hij het suffige imago van poëzie af te stoffen. En met succes! Een heus stripboek en een expositie zijn het resultaat. De gedichten zijn op deze manier toegankelijk voor iedereen geworden.



Vrijwilligersoverschot

WICHMOND - Meestal is het juist andersom, maar niet bij de buurtbus in Wichmond! Daar hebben ze een wachtlijst met vrijwilligers die staan te popelen om een plekje achter het stuur te bemachtigen. Reint Wesselink snapt het wel. Hij was twaalf jaar lang chauffeur op de buurtbus. Maar nu hij 76 is geworden, moet hij zijn plekje afstaan aan een jonger exemplaar. Wesselink snapt dat je ergens de grens moet trekken, maar jammer is het wel, want hij voelt zich nog topfit!



Mieke maakt blij

DOETINCHEM - Als je naar het ziekenhuis in Doetinchem gaat, is het je misschien wel eens opgevallen. In de tuin van het huis ernaast staan twee stenen beelden. En die zijn eigenlijk altijd verkleed. Het is het werk van Mieke van Dijk. Mieke houdt ervan om de mensen blij te maken. Mensen die met slecht nieuws uit het ziekenhuis komen bijvoorbeeld, worden toch weer een beetje opgevrolijkt. Omdat het bijna carnaval is, krijgen de beelden een nieuw carnavalesk outfit aangemeten.