'We worden niet meer belemmerd', De Bolster blij met beperking octrooiregels zaden

EPE - De EU-landen hebben maandag besloten dat de octrooiregels voor de veredeling van zaden worden ingeperkt. Dit tot grote vreugde van Bart Vosselman van De Bolster, kweker van biologische zaden in Epe. 'We worden niet meer belemmerd', laat hij dinsdag weten.

Volgens de nieuwe regels kunnen kwekers geen octrooi meer krijgen als een nieuwe eigenschap tot stand is gekomen via klassieke veredeling. Octrooi is een patent op eigenschappen van zaden, waardoor die niet door anderen mogen worden gebruikt. Klassieke veredeling is het combineren van goede eigenschappen van zaden.

Tot voor kort kon er wel octrooi worden aangevraagd op eigenschappen die ontstaan door klassieke veredeling. Vosselman geeft het voorbeeld van broccoli met een lange steel. 'Daar vroeg Monsanto (een Amerikaans multinationaal biotechnologisch bedrijf, red.) octrooi op aan, terwijl wij precies dezelfde informatie van de Universiteit van Oregon hadden gekregen. Maar wij mochten niets meer doen.'

'Dat was een groot gevaar. Er is een reeks van octrooiaanvragen in de onderzoeksfase. Dat was echt een bedreiging voor ons.'

Nu kan er geen octrooi meer worden aangevraagd voor eigenschappen die ontstaan via klassieke veredeling. Er kan nog wel octrooi worden aangevraagd op zaden die genetische gemanipuleerd worden. 'Maar die gebruiken we niet en dat willen we niet', verzekert Vosselman.

