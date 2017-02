Flinke stijging aantal verwarde personen in Oost-Nederland: ruim 13.000 meldingen vorig jaar

Foto: archief Omroep Gelderland

ARNHEM - Het aantal meldingen van mensen die zich verward gedroegen in Oost-Nederland is flink gestegen. Vorig jaar kwamen er ruim 13.000 meldingen binnen bij de politie. Dat is 15 procent meer dan het jaar ervoor. In 2012 waren er nog maar 7500 meldingen. Sindsdien is dat aantal elk jaar toegenomen.

De stijging is vergelijkbaar met de landelijke toename. Volgens de politie is er nu te weinig aandacht voor preventie. Verwarde mensen hebben in een vroeg stadium al hulp nodig. Samen met de hulpverlening en de gemeenten kijkt de politie hoe die zorg verbeterd kan worden. Zowel Gelderland als Overijssel valt bij de politie onder Oost-Nederland.