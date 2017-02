Politiebond waarschuwt voor burgerwacht als knokploeg

ARNHEM - Politievakbond ACP waarschuwt dat sommige burgerwachten meer het karakter dreigen te krijgen van een knokploeg. De bond wijst op de burgerwacht in Kootwijkerbroek, die met honden en helikopters op inbrekers jaagt.

'Het geweldsmonopolie ligt bij de overheid, bij de politie en nergens anders', zegt vicevoorzitter Erwin Koenen van de ACP. 'Een groep burgers die op verdachten gaan jagen en dan ook geweld gaan gebruiken is onacceptabel.'

Directe aanleiding voor de waarschuwing van de ACP is een publicatie van het AD over de burgerwacht in Kootwijkerbroek. Die zet onder meer honden in bij de jacht op dieven. Ook beschikt de wacht over drie helikopters die in geval van nood direct kunnen opstijgen, zegt een ingewijde in de krant.

Geweld in heetst van de strijd

De gemeente Barneveld en de politie werken met de burgerwacht samen. Een gemeentewoordvoerder zegt tegen de krant dat 'in het heetst van de strijd' een staandehouding gepaard kan gaan met geweld.

Koenen noemt het 'onwenselijk' dat burgers het recht in eigen hand nemen of dreigen te nemen. Het is volgens hem essentieel dat de politie altijd coördineert en de regie voert. Hij is wel te spreken over burgerwachten die gericht zijn op buurtpreventie. 'Daarvan zijn positieve voorbeelden genoeg', zegt hij.

Politie niet beschikbaar

Koenen zegt dat burgers 'naar andere wegen zoeken' om de veiligheid in hun buurt te vergroten, omdat de politie niet present is. 'De beschikbaarheid is vooral in de landelijke gebieden een fors probleem. Het is triest dat het zover moet komen.'

