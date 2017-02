PvdA Bronckhorst wil jongeren in gemeente houden

ULFT - Partij van de Arbeid in Bronckhorst wil voorkomen dat jongeren uit de gemeente vertrekken, omdat ze geen geschikte starterswoning kunnen vinden. Daarom organiseert de partij op 2 maart een thema-avond waarbij met jongeren wordt gesproken over een oplossing.

'Er zijn geen starterswoningen, huur of koop', aldus PvdA Bronckhorst. 'De gemeente, de woningbouwvereniging en de makelaars zeggen dat die woningen er wel zijn. Wat is hier aan de hand?' Jongeren zijn uitgenodigd om het gesprek aan te gaan met ProWonen, enkele makelaars en de huurdervereniging in Zelhem. 'Doel van de avond is niet om met de vinger te wijzen, maar om goed te luisteren naar de wensen en ervaringen.'



Op donderdagavond 2 maart zijn jongeren uit Bronckhorst uitgenodigd in Sportcentrum De Pol in Zelhem.