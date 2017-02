Nat pak dreigt voor carnavalsvierders

ARNHEM - Carnavalsvierders moeten komend weekend rekening houden met een nat pak. Vooral op zaterdag. Zondag, de dag met de meeste optochten in Gelderland, lijkt iets droger uit te pakken. 'Soms is er dan zelfs een beetje zon', zegt Britta van Gendt van MeteoGroup.

Deze dinsdag is waarschijnlijk de fraaiste dag van de week, verwacht Van Gendt. 'In de loop van de ochtend zal er wat ruimte zijn voor de zon. Vanmiddag komen er wat stapelwolken bij. Het blijft overal droog. Op veel plaatsen wordt het een graad of 11.'

In de loop van de dag trekt de wind aan. 'En die gaat de komende dagen steeds meer een rol spelen. Een beetje herfstachtig weer bijna.'

Britta van Gendt op Radio Gelderland:

Woensdag en vooral donderdag is het regenachtig en waait het flink. 'Woensdag staat er een vrij krachtige wind, met forse windstoten. Donderdag is het onstuimig en kan de wind zelfs even kracht 6 bereiken. Het is wel zacht, 10 à 11 graden.'

Vrijdagnacht wordt het koud

Vrijdag is het wat rustiger. 'Ik denk dat het zonnetje zo af en toe tevoorschijn komt', zegt Van Gendt. 'Wel een paar buien, soms met wat hagel. Het is de koudste dag; het wordt een graad of 6. In de nacht naar zaterdag wordt het wat kouder, er is dan zelfs wat lichte vorst. Dus dat is voor de carnavalsvierders een nacht om op te passen.'