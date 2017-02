VIDEO: Apengeluiden Vitessefans naar Ajax-doelman Onana, KNVB wil maatregelen

ARNHEM - Een deel van de aanhang van Vitesse heeft zondagmiddag na de wedstrijd tegen Ajax apengeluiden gemaakt naar keeper André Onana van de Amsterdamse club. Dat meldt Vitesse en de KNVB.

De beelden werden maandag op YouTube gezet, maar ook al heel snel weer verwijderd. Het filmpje is sinds maandagavond echter al in bezit van de KNVB. De voetbalbond zal snel een onderzoek instellen, maar moet nog wachten op de rapportages van de clubs die altijd op dinsdag binnenkomen bij de bond.

Vitesse heeft met afschuw kennisgenomen van het filmpje, waaruit blijkt dat enkele personen zich na afloop van de wedstrijd tegen Ajax verbaal hebben misdragen.

Klein groepje

'Het filmpje laat zien dat er een kort moment geweest is waarop een klein groepje bezoekers zich hoorbaar heeft misdragen. Hierop is direct geanticipeerd door de stewards, waarna het niet meer is voorgevallen. Vitesse distantieert zich ten zeerste van dit voorval. Voor dergelijk gedrag is absoluut geen ruimte in ons stadion', aldus een woordvoerder.

Onderzoek Vitesse

Algemeen directeur Joost de Wit reageert eveneens verbolgen over de gebeurtenis: 'Vitesse, met een selectie met verschillende culturen, weet hoe dergelijk gedrag bij de spelers binnen kan komen. Het is de club er alles aan gelegen om de aanstichters middels videobeelden te achterhalen en we hebben daartoe een onderzoek ingesteld. Vitesse is reeds met de KNVB in contact om samen dit gedrag de kop in te drukken.'

Walgelijk

De geluiden werden gemaakt toen de 20-jarige Onana, geboren in Kameroen, onderweg was naar de middenlijn. Ajax had het duel met 1-0 gewonnen. De Amsterdamse club noemt het filmpje in de Telegraaf 'walgelijk en kwetsend.'

Eerder dit seizoen was het ook al raak tijdens het competitieduel tussen FC Utrecht en Ajax toen er vanaf de tribunes apengeluiden werden gemaakt. Vorig jaar kreeg Ajax-speler Bazoer rascistische geluiden naar het hoofd geslingerd tijdens ADO Den haag - Ajax. 30 fans van ADO kregen een stadionverbod van 60 maanden. De club ontving een boete van 10 duizend euro.