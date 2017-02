'Vader mishandelde baby Jairo kan vrijkomen door sjoemelende griffier'

ARNHEM - De vader van baby Jairo, die in 2010 overleed door mishandeling, kan vrij komen omdat een griffier van de rechtbank Arnhem sjoemelde met papieren. Dat zeggen de advocaten van 26-jarige Arnhemmer tegen de Gelderlander.

Oktober vorig jaar werd de vader veroordeeld voor drie jaar en tien maanden cel, omdat hij zijn zoon zwaar mishandeld zou hebben. De acht maanden oude baby werd in 2010 met ernstige ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Hij bleek niet meer te redden. Onderzoek naar zijn dood leverde schokkende resultaten op. Behalve twee gebroken beentjes en bloeduitstortingen had het jongetje ook een gescheurde darm, mogelijk veroorzaakt door stompend geweld.

Zaak sleept al jaren

In eerste instantie vond de rechter dat de zaak niet behandeld kon worden, omdat het Openbaar Ministerie fouten had gemaakt bij het verkrijgen van bewijsmateriaal. In hoger beroep werd later besloten dat de vader toch voor de rechter moest komen. Hij werd toen veroordeeld. Nu lijkt het erop dat er ook fouten zijn gemaakt toen die eerste keer een hoger beroep werd aangevraagd door het OM.

Op de akte waarmee het OM hoger beroep aanvroeg, ontbraken volgens de advocaten de handtekeningen van de griffier en de officier van justitie. Daardoor was het document acht dagen na de verstrijken van het appeltermijn niet geldig. De griffier heeft de datum toen veranderd. Daardoor leek het alsof het document wel volledig en op tijd was ingediend, schrijft de Gelderlander. De zaak ging daardoor verder en de Arnhemmer werd veroordeeld.

Vader misschien vrijuit

Het zou kunnen dat de vader van Jairo door het gesjoemel vrijuit gaat. De advocaten van de man pleiten dat hun cliënt vanwege de vormfout nooit veroordeeld had mogen worden en willen dat het OM 'niet ontvankelijk' wordt verklaard.

Het OM en de rechtbank in Arnhem hebben volgens de Gelderlander nog niet op de zaak willen reageren.

