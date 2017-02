Vermiste jongen Eefde is terecht

EEFDE - De verstandelijk beperkte jongen die sinds maandagavond in Eefde werd vermist, is terecht. Dat meldt de politie op Facebook.

De jongen is 17 en heeft de verstandelijke vermogens van een kind van 5, zei de politie maandagavond. Hij was rond 19.00 uur lopend vertrokken vanaf jeugdzorginstelling Intermetzo aan de Mettrayweg. Om 20.00 uur had hij zijn medicatie moeten innemen.

Een Burgernetbericht leverde 's avonds niets op, maar dinsdagochtend zei de politie dat de jongen terecht is. Waar de jongen is gevonden en hoe hij eraan toe is, is niet bekendgemaakt.

