Voor deze winkels van Phone House dreigt het doek te vallen

Phone House in Tiel. Foto: Google Street View

ARNHEM - In Gelderland dreigt het doek te vallen voor zes van de achttien winkels van telecomketen Phone House. Dat blijkt uit een overzicht dat door de curatoren naar buiten is gebracht.

Een week geleden maakte Phone House bekend dat faillissement is aangevraagd voor het hoofdkantoor en de eigen winkels. De franchisevestigingen vallen buiten het faillissement.

Maar wat zijn de eigen winkels en wat zijn de franchisevestigingen? Voor de klant is dat van de buitenkant niet te zien.

Eigen winkels Phone House in Gelderland:

Arnhem

Doetinchem

Ede

Tiel

Wijchen

Zutphen

Franchisevestigingen Phone House in Gelderland (vallen buiten faillissement):

Apeldoorn

Barneveld

Culemborg

Epe

Ermelo

Geldermalsen

Lochem

Nunspeet

Twello

Voorthuizen

Wageningen

Zevenaar

Het bedrijf heeft veel last van concurrentie door telecombedrijven en het scherpere toezicht op de aanbieding van telefoons bij abonnementen. De curatoren onderzoeken nog steeds of een doorstart mogelijk is. Alle winkels blijven voorlopig open.