'Raadsel rond mysterieuze man met geweer opgelost'

GAANDEREN - De mysterieuze man die afgelopen zaterdag met een geweer door Gaanderen zou lopen, was waarschijnlijk gewoon een inwoner van de Kerkstraat die met een luchtbuks op zijn eigen terrein rondliep. Dat meldt de politie op Twitter.

Agenten zochten dit weekend met man en macht naar de man in het dorp bij Doetinchem, nadat er een tip was binnengekomen. Onnodig, lijkt nu. 'Het raadsel is opgelost', twittert wijkagent Jan Eskes.

Urenlang politiehelikopter

Een politiehelikopter cirkelde lange tijd boven Gaanderen. Onder inwoners was er onrust. Zij vroegen zich onder meer op Twitter en Facebook af wat er aan de hand was.

Een woordvoerster van de politie zei eerder op de avond dat het om een surveillance ging, maar later bracht de politie in Doetinchem op haar Facebookpagina naar buiten dat er naar een man met een geweer werd gezocht.

De meldkamer van de politie kreeg rond 17.00 uur een verontrustend telefoontje dat er een man met een geweer stond bij het kerkhof in Gaanderen. Na een zoekactie van een uur met onder meer de helikopter werd de man niet gevonden.