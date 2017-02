Welke straatlantaarns kunnen uit? Inwoners mogen meebeslissen

WEURT - Licht waar nodig, donker waar mogelijk. Volgens de gemeente Beuningen kan het qua straatverlichting flink wat energiezuiniger. Inwoners van de gemeente mogen aanwijzen welke lantaarns zij denken te kunnen missen.

Maandagavond maakten inwoners van Weurt daarom een wandelingetje door hun eigen dorp, samen met medewerkers van de gemeente. Eind 2017 en begin 2018 organiseert de gemeente Beuningen ook wandelingen voor Winssen, Ewijk, Beuningen en in het buitengebied.

'Als het pikkedonker is, is het ook allemaal niks'

'Verlichting is emotie', zegt Albertine van Binsbergen van de gemeente Beuningen tijdens de wandeling in Weurt. 'Wat de één prettig vindt, om op een donkere dijk te lopen, daarvan roept een ander: nee, dat moet juist verlicht worden want daar voel ik me prettig bij.'

En zo ontstaat discussie onder de straatlantaarns. 'Als het pikkedonker is, is het ook allemaal niks', zegt de één. 'Nee, maar het kan ook wat minder toch?', zegt de ander. 'Wat gezelliger licht. Het is ook wel heel fel, onpersoonlijk licht.'

Kan best een tandje minder met al dat licht

Inwoners van Weurt die met de gemeente Beuningen het wandelingetje maken in de stromende regen zien wel wat lampen die uit kunnen. 'Ja', zegt een oudere heer aan het einde van het ommetje in het donker. 'Dan zeg ik, er kunnen er best een stuk of tien, twaalf uit. Zonder meer.' Ter plekke worden al plannen gesmeed om eens wat lantaarns twee weken op proef uit te zetten.

Het kan hier en daar dus best een tandje minder met al dat licht. Er zijn mensen die klagen dat de straatlantaarns hun woonkamer hel verlichten, dwars door de gordijnen heen. 'Dat zijn dingen waar we tegenaan lopen', zegt Van Binsbergen van de gemeente Beuningen. 'En waarmee we graag kijken hoe dat in de toekomst beter kan.'

En natuurlijk zijn ook inwoners van Weurt die juist méér licht willen. 'Tja,' zucht de inmiddels flink natgeregende oudere inwoner van Weurt: 'Om het iedereen naar de zin te maken is toch moeilijk, hè?'

