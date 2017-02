Nog hoger en van staal: bouw uitkijktoren Kootwijkerzand begonnen

KOOTWIJK - Het Kootwijkerzand krijgt weer een uitkijktoren. Alleen van staal en nog hoger. Vandaag zijn Defensie en Staatsbosbeheer begonnen met bouwen.

De oude toren werd vorig jaar gesloopt, omdat hij niet meer veilig was. Het hout was gaan rotten. De nieuwe toren, waar Staatsbosbeheer en Defensie samen aan werken, is van staal en wordt vier meter hoger dan de oude. Vanaf 12 meter kan iedereen straks uitkijken op de grootste zandverstuiving van West-Europa.

'We zijn super trots', vertelt boswachter Laurens Jansen. 'We zijn heel blij dat het gelukt is om vandaag te starten met het bouwen van de toren op deze speciale plek.'

Inzamelingsactie

Een inzamelingsactie maakte de nieuwe uitkijkpost mogelijk. Onder andere Jan de Hoop, presentator bij onder andere Omroep Gelderland, zette zich daarvoor in. De actie leverde 17.000 euro op. De verwachting is dat de toren begin maart open gaat voor publiek.