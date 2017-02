Waarnemend burgemeester van Heumen mag blijven

MALDEN - Marriët Mittendorff blijft aan het roer in Heumen. De gemeenteraad heeft de waarnemer maandagavond voorgedragen als nieuwe burgemeester.

De 64-jarige CDA'er volgde begin dit jaar Paul Mengde op die met pensioen ging. Daarvoor was ze onder meer waarnemend burgemeester van de gemeente Ommen en locoburgemeester en wethouder in Eindhoven. De bestuurder is getrouwd en heeft twee kinderen. Sinds haar benoeming als waarnemer in Heumen woont ze in Malden.

Mittendorff wordt op 18 mei geïnstalleerd. Op de burgemeestersvacature in Heumen hadden 40 kandidaten gereageerd.