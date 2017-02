Wat een fenomenale omhaal: 'Het besef kwam pas na de wedstrijd'

APELDOORN - Voetballer Mark Fennebeumer maakte zich afgelopen weekend onsterfelijk met een weergaloze omhaal. Hoewel de spits van csv Apeldoorn deze zaterdag al maakte, willen we u het filmpje niet onthouden.

Lekker gevoel

Fennebeumer maakte de spectaculaire goal in de hoofdklasse B-wedstrijd van het zaterdagamateurvoetbal tegen Sparta Nijkerk. Hoewel de video op internet al duizenden keren is bekeken, blijft de aanvaller er nuchter onder. 'Je krijgt een voorzet en daar anticipeer je op. Het besef kwam eigenlijk pas na de wedstrijd toen ik mijn omhaal terugzag. Toen had ik wel een lekker gevoel.'

Csv won de Gelderse derby met 4-0. De ploeg staat hierdoor derde met minder verliespunten dan koploper DOVO. Fennebeumer kwam in de winterstop over van FC Lienden.