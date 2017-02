Drukste avondspits staat in Gelderland en bestuurders nemen carnavalslied op. Dit is het nieuws van dinsdag 21 februari

Foto: Staatsbosbeheer

ARNHEM - Het Kootwijkerzand krijgt weer een uitkijktoren. Tip: mijd Arnhem tijdens de avondspits, want dat is de drukste avondspits van Nederland. En in Gelderland is er een college van burgemeester en wethouders dat de studio in duikt om een carnavalslied op te nemen. Dit is het nieuws van dinsdag 21 februari 2017.

Bouw uitkijktoren begint Op het Kootwijkerzand op de Veluwe wordt vandaag begonnen met de herbouw van de uitkijktoren. Vorig jaar werd de oude toren gesloopt. Het hout van de oude toren was gaan rotten en dat maakte de toren onveilig. Jan de Hoop, presentator bij onder andere Omroep Gelderland, heeft zich sterk gemaakt voor een geldinzamelingsactie voor een nieuwe uitkijktoren. College Wijchen neemt carnavalshit op Ook dit jaar nemen burgemeester en wethouders van Wijchen hun eigen carnavalskraker op. Al een aantal jaar hossen de bestuurders een geluidsstudio binnen om een nummer op te nemen. Waar het nummer dit jaar over gaat is nog niet bekend, wel is duidelijk dat wethouder Rob Engels dit jaar in het middelpunt van de belangstelling staat. Drukste avondspits van Nederland: Arnhem Voor sommigen een verrassing, voor anderen een gegeven. De drukste avondspits van Nederland, die staat in Arnhem. Dat blijkt uit de TomTom Traffic Index, de lijst van grootste filesteden in Nederland. Vooral knooppunt Velperbroek, het kruispunt IJsseloordweg/Lange Water en het einde van de A325 zijn knelpunten.