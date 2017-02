Gemeenteraad Zevenaar verhoort medewerkers onder ede

ZEVENAAR - In het gemeentehuis van Zevenaar beginnen dinsdag de openbare verhoren van de raadsenquête die is ingesteld om het beleid van personeelszaken binnen de gemeente te onderzoeken. Directe aanleiding voor de enquête zijn twee uitspraken van de rechter in 2015 dat de gemeente in strijd met de zorgplicht heeft gehandeld. Zaken die waren aangespannen door twee oud-medewerkers.

Een raadsenquête komt niet zo vaak voor. De afgelopen tien jaar zijn er ongeveer vijftien in Nederland gehouden. Het is een zwaar middel, maar de gemeenteraad van Zevenaar vindt de kwestie belangrijk genoeg om uit te zoeken.

Sluitstuk

'De enquêtecommissie is al ruim een jaar bezig', zegt voorzitter Fred van Dijk. 'We hebben achter de schermen al heel veel mensen gehoord, wethouders, personeelsleden, oud-wethouders. Met de openbare verhoren begint eigenlijk het sluitstuk.'

Alle betrokkenen die worden opgeroepen, worden onder ede verhoord. 'Het is net als in de rechtbank, je mag niet jokken en je bent ook verplicht te verschijnen als je wordt opgeroepen.'

Incidenteel of structureel?

De enquêtecommissie wil niet ingaan op wat precies de incidenten waren met de twee medewerkers en of er nog meer aan het licht is gekomen. Alle informatie die tot nu toe aan de orde is gekomen bij eerdere gesprekken is vertrouwelijk. Maar wat eerder in de media is verschenen is dat één van de twee oud-medewerkers al jaren een strijd voert tegen de gemeente. Hij zegt jarenlang te zijn gepest en geïntimideerd tijdens zijn werk bij de gemeente.

Uit het onderzoek moet duidelijk worden of er in de periode 2002 tot en met 2015 tekortkomingen zijn geweest in de uitvoering van P&O-verantwoordelijkheden. De commissie onderzoekt hoe de gemeente is omgegaan met arbeidsgeschillen in die periode tussen de gemeente en (oud-)werknemers. Daarnaast moet de enquête duidelijk maken of het huidige P&O-beleid nog een veilig werknemersklimaat geeft.

Rapport in mei

De openbare verhoren duren tot en met 15 maart. Op die dag staat ook oud-burgemeester De Ruiter op de agenda om verhoord te worden. In mei hoopt de enquêtecommissie het rapport klaar te hebben.