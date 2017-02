Straten staan blank na waterleidingbreuk

Foto: GinoPress

NIJMEGEN - In Nijmegen is een waterleiding gesprongen. De Kannunik Mijlinckstraat met de hoek Houtlaan in de wijk Brakkenstein staat blank. De bewoners zitten zonder water en de straat is deels afgezet.

Waterbedrijf Vitens verwacht dat er om 21.15 uur weer water uit de kraan komt. Wat de oorzaak van de waterleidingbreuk is, is nog niet bekend. Volgens de nieuwswebsite NieuwsUitNijmegen wordt het verkeer omgeleid en moeten ook de bussen een andere route rijden. Zie ook: Kanunnik Mijllinckstraat afgesloten na gesprongen waterleiding (NieuwsUitNijmegen.nl)